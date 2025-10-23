Ноябрь в православном календаре: церковные праздники в последний осенний месяц

Ноябрь богат на большие православные праздники, именно в этот период начинается один из главных постов. Подробнее о всех важных датах месяца — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Родительская суббота

Дмитриевская Родительская Суббота празднуется 1 ноября. Это день поминовения усопших в православии. Верующие посещают храмы для заупокойных богослужений и подают записки с именами усопших. Также принято посещать кладбища, убирать могилы, возлагать цветы и зажигать свечи. Организуется поминальный стол с кутьей, блинами и другими блюдами, часть еды раздается нуждающимся. В Дмитриевскую субботу важно совершать добрые дела и оказывать помощь ближним.

День Казанской иконы Божией Матери

Праздник посвящен одному из наиболее почитаемых образов Богородицы на Руси и отмечается 4 ноября. Казанская икона является символом защиты и заступничества, а молитвы перед ней возносятся об исцелении, помощи в трудных обстоятельствах и укреплении веры. В день Казанской иконы Божией Матери принято посещать храмы для богослужений и молитв перед иконой, прося о помощи и благополучии.

День Великомученика Димитрия Солунского

Святой Димитрий, воин и мученик, является покровителем воинов, защитником от врагов и помощником в бедах. В этот день, 8 ноября, верующие обращаются к нему с молитвами о защите, укреплении духа и помощи в преодолении жизненных испытаний. На Руси этот день традиционно считался окончанием сельскохозяйственных работ. Завершался сбор урожая, и начиналась подготовка к зиме. В народе устраивались ярмарки и гулянья, посвященные окончанию полевых работ.

Собор Архистратига Михаила

Праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (Михайлов день) отмечается 21 ноября и посвящен всем ангелам во главе с архангелом Михаилом. В этот день верующие благодарят ангелов-хранителей за их помощь и заступничество. Считается, что в этот день нельзя ругаться, ссориться и заниматься тяжелым физическим трудом.

Рождественский пост

Начало Рождественского поста приходится на 28 ноября. Этот сорокадневный период является временем духовной подготовки к празднованию Рождества Христова. В Рождественский пост принято воздерживаться от мясных, молочных продуктов и яиц. Рыба разрешена в определенные дни. Также практикуется воздержание от веселья, сквернословия и раздражительности. Верующие стараются чаще посещать церковные службы и уделять время чтению духовной литературы.

