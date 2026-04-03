Новая раса: экс-конгрессмен США сделал неожиданное заявление о создании гибридов людей и пришельцев

Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц заявил, что в стране якобы действуют секретные программы по созданию гибридов людей и пришельцев, пишет Daily Mail. По его словам, об этом ему сообщил военнослужащий армии.

Гетц утверждает, что речь идет о 6–12 объектах, где якобы происходят подобные эксперименты. «Мне рассказали о местах, где создают гибридную расу для межзвездной коммуникации», — заявил он.

При этом политик признал, что не проверял достоверность этой информации. Официальные власти США ранее неоднократно заявляли, что доказательств существования пришельцев нет.

Тем не менее сторонники теорий о НЛО продолжают говорить о скрытых программах и контактах с внеземными формами жизни. В частности, бывший военный Дэвид Граш утверждал, что правительство изучает неопознанные аппараты.

Однако никаких подтвержденных данных о «гибридных программах» или похищениях людей не существует.

Эксперты подчеркивают, что подобные заявления не подкреплены научными доказательствами и остаются на уровне утверждений отдельных лиц.