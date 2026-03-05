Новое «поколение на игле»: европейские зумеры снова пристрастились к алкоголю и наркотикам

По данным Daily Mail, новое исследование показало, что часть европейской молодежи поколения Gen Z все чаще возвращается к алкоголю и наркотикам, разрушая распространенный миф о «трезвом поколении».

Ученые из Университетского колледжа Лондона изучили поведение около 10 тыс. молодых людей, родившихся в 2000–2002 годах. Оказалось, что по мере перехода от подросткового возраста к началу двадцатых частота сильного употребления алкоголя выросла почти втрое.

Исследование показало, что почти треть молодых людей регулярно выпивают шесть и более напитков за один вечер. Кроме того, почти половина 23-летних хотя бы раз пробовала запрещенные вещества, а около трети признались в употреблении более тяжелых наркотиков.

Похожая тенденция наблюдается и среди британской молодежи, которая также демонстрирует рост употребления алкоголя и наркотиков после двадцати лет, а исследование по большей части было посвящено именно ей.

«Хотя молодые люди часто экспериментируют в этот период жизни, рост злоупотребления алкоголем и наркотиками вызывает беспокойство», — прокомментировала автор исследования доктор Асе Вилладсен.

Исследователи предупреждают, что, если такие привычки закрепятся в двадцатилетнем возрасте, это может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и зависимостям.