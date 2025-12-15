Новый год с головными болями: мощная магнитная буря обрушится на Землю в конце декабря — кто в группе риска

Продолжительная магнитная буря обрушится на Землю в конце декабря и даже в новогоднюю ночь. Подробный прогноз — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первые серьезные возмущения магнитосферы начнутся вечером в субботу, 20 декабря. На Землю сразу обрушится буря четвертого уровня (малая буря). Этот уровень продержится сутки, после чего поднимется до пятого (умеренная буря). Он продлится пять дней — с вечера воскресенья, 21 декабря, до вечера пятницы, 26 декабря.

После этого уровень бури снова снизится до четвертого еще на сутки, а потом и вовсе дойдет до третьего (слабая буря). Слабые возмущения магнитосферы сохранятся в течение двух дней — до вечера понедельника, 29 декабря.

Практически за сутки до Нового года — вечером 29 декабря, уровень возмущений резко повысится до шестого и продержится в течение суток. Весь день 31 декабря буря будет находиться на пятом уровне, после чего — в полночь — снизится до третьего.

Наиболее уязвимыми к негативному воздействию магнитных бурь являются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца и аритмия. Колебания магнитного поля могут спровоцировать скачки артериального давления, ухудшение кровообращения и, как следствие, увеличение риска инфарктов и инсультов. В зоне риска также находятся люди, страдающие от хронических заболеваний нервной системы, таких как мигрень, эпилепсия, а также пациенты с депрессией. Магнитные бури могут вызывать головные боли, головокружения, нарушения сна и обострение тревожных расстройств.

