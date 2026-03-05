«Новый Нострадамус» предсказал войну Ирана и Израиля и глобальный блэкаут — к чему готовиться

По данным Daily Star, бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют «новым Нострадамусом», сделал мрачные прогнозы на ближайшие годы — от масштабных конфликтов до возможного глобального блэкаута.

По словам предсказателя, одним из самых опасных событий может стать мощная солнечная буря, которая способна вызвать массовые отключения электричества и сбои в связи.

«Солнечные бури сейчас выглядят наиболее вероятным сценарием с немедленным влиянием на повседневную жизнь», — заявил Атос Саломе.

Подобное явление может повредить спутники, нарушить интернет-связь и даже привести к временной остановке авиации. Эксперты отмечают, что сильнейшая солнечная буря в истории — событие Каррингтона 1859 года — уже тогда вызвала серьезные сбои в телеграфных системах.

Саломе также предупреждает о росте геополитической напряженности. По его прогнозу, конфликт между Ираном и Израилем может резко обостриться, а новые зоны противостояния могут появиться в африканском регионе Сахеля и в Арктике.

Экстрасенс утверждает, что уже ранее предсказывал ряд мировых событий, включая пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II.