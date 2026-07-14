Облысение уменьшает риск рака простаты: еще один повод не расстраиваться из-за потери волос

Мужское облысение часто воспринимают как неприятный возрастной признак, но у него может быть неожиданный медицинский нюанс, пишет The New York Post. Исследователи обнаружили связь между ранней потерей волос и снижением риска рака простаты.

Онкологи проанализировали данные мужчин в возрасте от 35 до 76 лет. Оказалось, что у тех, кто начал лысеть к 30 годам, риск развития рака простаты был ниже на 29%. У мужчин, у которых облысение началось еще раньше, снижение риска для агрессивных и менее агрессивных форм болезни составило 45%.

Авторы работы, опубликованной в издании Cancer Epidemiology, предполагают, что дело может быть в генетическом варианте рецептора мужских гормонов. Руководитель исследования доктор Джонатан Райт отметил, что и облысение, и рак простаты связаны с возрастом, наследственностью и андрогенами.

При этом думать, что лысина защищает от рака, нельзя. The New York Post напоминает, что другое исследование 2016 года, наоборот, связывало облысение в возрасте 25–44 лет с повышенным риском гормональных заболеваний.

Рак простаты часто долго не дает симптомов. Тревожным сигналом могут быть проблемы с мочеиспусканием, а при распространении болезни — боли в костях, онемение ног и неврологические нарушения. Поэтому мужчинам с повышенными рисками важно обсуждать здоровье с врачом.