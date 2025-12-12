Один шанс за 20 тысяч лет: в Рождество 2026 года на небе появится «Вифлеемская звезда» — удастся ли ее увидеть

«Вифлеемская звезда» появится на небе в Рождество в 2026 году. Можно ли ее увидеть и насколько редким является это событие — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Возможность увидеть «Вифлеемскую звезду» — это редкое астрономическое явление, при котором Венера, Марс и Меркурий окажутся очень близко друг к другу в окрестностях Солнца. Шанс такого расположения планет — один за 20 тыс. лет. В следующий раз такое может произойти лишь в XXIII веке. Венера первой приблизилась к Солнцу, и ее уже фиксируют специальные телескопы. В начале декабря к ней присоединился Марс.

Кульминация сближения ожидается в ночь с 6 на 7 января, в канун Рождества, когда Солнце, Венера и Марс визуально почти сольются на небе, напоминая «Вифлеемскую звезду». С точки зрения астрономии, это означает, что Земля, Солнце, Венера и Марс выстроятся почти в одну линию в пространстве, а для земного наблюдателя эти три объекта сойдутся на участке неба чуть более одного градуса. Максимальное сближение, менее градуса, произойдет 8 января.

К этому трио присоединится и Меркурий, который в это время меняет направление своего движения и начнет догонять Солнце. 22 января все три планеты образуют возле Солнца конфигурацию в форме ромба. После этого уникальное построение планет начнет рассеиваться.

Редкое астрономическое явление, которое можно условно назвать «Вифлеемской звездой», не будет доступно для непосредственного наблюдения в оптические телескопы из-за близости планет к Солнцу. Увидеть конфигурацию можно будет через трансляции солнечных обсерваторий или в виде расчетных изображений и симуляций в планетариях и астрономических приложениях.

Согласно христианской традиции, Вифлеемская звезда указала волхвам на рождение Иисуса Христа. Для верующих новое появление подобного знамения может символизировать духовное событие или напоминание о божественном присутствии. С научной точки зрения, Вифлеемская звезда могла быть редким соединением планет, пролетом яркой кометы или вспышкой сверхновой.

