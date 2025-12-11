Мошенники получают доступ к камере через вирус в фотоархиве: как защитить свой телефон

Заметно активизировались злоумышленники, которые отправляют вредоносное ПО семейства Mamont под видом фотоархива. Вирус рассылают пользователям в формате apk-файлов. Как его распознать и что делать, если вирус все же проник в телефон, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По словам эксперта, вместо распаковки фотографий пользователь на самом деле запускает вирусную программу.

«Во время загрузки этого ПО пользователь предоставляет программе различные доступы, в том числе к контактам и камере. После активации вируса у него появляются неограниченные возможности по отправке информации с телефона пользователя на внешние устройства», — пояснила специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это значит, что таким образом мошенники могут получить любую конфиденциальную информацию, добавила Бастрыкина.

«Несмотря на предстоящую более активную праздничную коммуникацию пользователям не стоит терять бдительность и доверять призывам посмотреть фотоархив. Обычные фото и открытки вам могут высылать и без использования архива, поэтому файл apk — это явный сигнал о том, что вы имеете дело с мошенниками», — подчеркнула эксперт.

Если вы все-таки вредоносное ПО запущено, сначала можно попробовать использовать антивирусную программу или сброс данных.

«В крайнем случае, если самостоятельно не получается восстановить работу смартфона, понадобится отнести его в сервисную службу», — заключила Бастрыкина.

