«Они есть, но не здесь»: ветеран NASA с 50-летним стажем объяснил, почему мы не видели инопланетян

«Инопланетяне реальны, однако Землю они не посещали», — об этом заявил ветеран NASA доктор Гентри Ли, работающий в агентстве с 1968 года, пишет Daily Mail.

По его словам, нет ничего, что подтверждало бы высадку инопланетян или их машин на Земле. Все сообщения о НЛО, считает он, имеют более простые объяснения. «Мы обязательно найдем инопланетную жизнь где-нибудь во Вселенной. Шансы ошеломляющие. Если вы думаете иначе, вас вводят в заблуждение», — убежден ученый.

Среди возможных кандидатов — экзопланеты TRAPPIST-1e и K2-18b, а также спутники Сатурна Энцелад и Титан. Только в нашей галактике может быть до триллиона планет, отметил Ли, ссылаясь на данные телескопа Kepler.

Ученый также подчеркнул, что внеземная жизнь может сильно отличаться от земной, где все организмы используют ДНК.

Тем временем NASA ответило на требования Дональда Трампа раскрыть файлы об НЛО, заявив, что не располагает доказательствами визитов инопланетян.