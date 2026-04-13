«Они формировали треугольники»: американская певица рассказала о 45-минутной встрече с НЛО

Американская певица Кейси Масгрейвс заявила, что пережила «крайне странный опыт столкновения с НЛО», как пишет издательство Daily Mail. По ее словам, загадочные небесные огни сопровождали самолет во время перелета.

Артистка рассказала, что во время рейса из Техаса в Нэшвилл заметила «сферы», которые двигались необычным образом и формировали треугольные фигуры. «Они не двигались как техника или аппараты, которые мы знаем и можем контролировать», — поделилась она.

По словам певицы, объекты наблюдались около 45 минут и меняли яркость, цвет и размер. После посадки пилоты якобы подтвердили, что видят подобные огни «каждую ночь». Тем не менее каких-либо доказательств именно инопланетной природы подобных явлений попросту нет.

Примечательно, что подобные заявления ранее делали и другие знаменитости, включая Майли Сайрус и Деми Ловато, но ученые относятся к таким историям скептически, указывая на всевозможные естественные или оптические объяснения.