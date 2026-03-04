Опасная «мамочкина» пластика: женщина рассказала, во что превратилось ее тело после операции за границей

По данным Daily Mail, австралийка по имени Тиган предупредила других женщин об опасностях пластической хирургии за границей после неудачной операции в Таиланде.

Женщина заплатила более $11 тыс. за так называемый «mummy makeover» — увеличение груди и подтяжку живота в клинике Бангкока. Сначала результат ее полностью устраивал: «Я вернулась домой, и все выглядело отлично. Живот был плоским, я была очень счастлива», — рассказала она.

Однако спустя несколько месяцев у нее появилась сильная припухлость. Обследование показало разрыв внутренних швов и расхождение мышц живота на 38 мм. Кроме того, один грудной имплант, по ее словам, разорвался, а второй опустился слишком низко.

Тиган вернулась в Бангкок на повторную операцию, но утверждает, что хирург фактически не выполнил обещанную коррекцию живота. Уже в Австралии новое обследование показало, что расхождение мышц стало еще больше — 41 мм.

«Я хотела сэкономить деньги, но теперь очевидно, что никакой экономии нет», — призналась женщина.

Она призвала людей тщательно проверять клиники перед поездкой за границу на пластические операции.