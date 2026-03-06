Опаснее трех видов рака: опубликован список скрытых симптомов сепсиса, которые легко спутать с гриппом

Как сообщает издание Daily Mail, сепсис ежегодно поражает около 245 тыс. человек только в Великобритании и уносит больше жизней, чем рак груди, кишечника и простаты вместе взятые. При этом заболевание часто трудно распознать на ранних стадиях, потому что его симптомы напоминают грипп или обычную инфекцию.

Медики предупреждают, что сепсис — неотложное состояние и риск смерти увеличивается примерно на 8% за каждый час задержки лечения антибиотиками.

Эксперты выделяют несколько ключевых симптомов, на которые нужно обратить внимание. Среди них спутанность сознания или невнятная речь, сильная дрожь и боли в мышцах, отсутствие мочеиспускания в течение суток, сильная одышка, а также ощущение, что человек может умереть.

Еще один тревожный признак — пятнистая или изменившая цвет кожа, которая может становиться бледной, синеватой или мраморной из-за нарушения кровообращения.

«Если вы подозреваете сепсис, срочно обратитесь за медицинской помощью и спросите врача: “Может ли это быть сепсис?”», — советуют специалисты.

Сепсис обычно начинается с инфекции, например, легких, мочевыводящих путей или кожи и может быстро привести к отказу органов, если лечение не начать вовремя.