«Оскар-2026»: кто победил и почему все обсуждают усы ДиКаприо и скандал вокруг Шаламе

В Лос-Анджелесе назвали победителей 98-й церемонии премии «Оскар». Главными триумфаторами вечера стали фильмы «Битва за битвой» и «Грешники», поделившие между собой основные награды. Церемония 2026 года вошла в историю благодаря нескольким значимым событиям, в том числе и скандальным ситуациям. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Результаты премии

Лучший фильм — «Битва за битвой».

В этой номинации также были представлены фильмы: «Бугония», F1, «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».

Лучший иностранный художественный фильм — «Сентиментальная ценность».

Лучший анимационный полнометражный фильм — «K-Pop-охотницы на демонов».

Лучший игровой короткометражный фильм — «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной».

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Девушка с жемчужными слезами».

Лучший документальный короткометражный фильм — «Все пустые комнаты».

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»).

Также на награду претендовали Хлоя Чжао («Хамнет»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Райан Куглер («Грешники»).

Лучшая актриса — Джесси Бакли («Хамнет»).

Среди номинанток также были Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Эмма Стоун («Бугония»).

Лучший актер — Майкл Б. Джордан («Грешники»).

В этой категории также были номинированы Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна») и Вагнер Моура («Секретный агент»).

Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган («Орудия»).

Лучший актер второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»).

Лучший оригинальный сценарий — «Грешники».

В этой категории также были представлены «Голубая луна», «Простая случайность», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность».

Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой».

Среди номинантов также были «Бугония», «Франкенштейн», «Хамнет» и «Сны поездов».

Лучший кастинг — «Битва за битвой».

Лучший звук — F1.

Лучший оригинальный саундтрек — «Грешники».

Лучшая песня — «K-Pop-охотницы на демонов».

Лучший монтаж — «Битва за битвой».

Лучшая операторская работа — «Грешники».

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел».

Лучший дизайн костюмов — «Франкенштейн».

Лучший грим и прически — «Франкенштейн».

Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн».

Фото: [ Кадр из фильма «Франкенштейн». Режиссер Гильермо дель Торо. 2025 год ]

Шаламе и ДиКаприо в центре скандалов

Номинированный на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Битва за битвой» актер привлек повышенное внимание на церемонии в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Леонардо ДиКаприо появился на красной дорожке в классическом смокинге, однако наибольший интерес вызвал его обновленный образ, пишет VOICE.

Актер перекрасил волосы в темный цвет и отрастил усы, которые сразу же стали предметом обсуждения. Пользователи сети активно шутили, что Педро Паскаль, недавно избавившийся от своей фирменной растительности на лице, якобы «передал» усы другу.

«Упс, скандал! Лео украл усы Педро Паскаля. К такому жизнь меня не готовила, это какие-то усы порнозвезды. У него кризис среднего возраста. Лео, верни усы Паскалю и вернись к нам, каким был», — комментируют пользователи интернета.

На церемонии актера поддержала его возлюбленная Виттория Черетти. Пара не позировала вместе на красной дорожке, однако позже они встретились в зрительном зале.

В итоге ДиКаприо остался без награды — статуэтку за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники». Он также обошел в этой номинации Тимоти Шаламе. Сам Леонардо спокойно воспринял поражение и громко аплодировал коллеге.

Фото: [ youtube.com/Oscars ]

Но некоторые шутки на церемонии оказались особенно удачными — прежде всего те, что касались недавнего скандала вокруг высказываний Тимоти Шаламе о балете и опере. 30-летний актер предположил, что эти виды искусства теряют популярность, поскольку якобы больше не вызывают интереса у публики. Его слова быстро распространились в сети и вызвали резкую реакцию со стороны известных представителей этих жанров.

По информации СМИ, Шаламе даже рассматривал возможность пропустить церемонию, опасаясь неудобных вопросов со стороны журналистов. Однако в итоге он все же появился на красной дорожке, быстро прошел к своему месту и ограничился несколькими фотографиями.

