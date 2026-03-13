Налог на выезд за границу: в Госдуме резко выступили против платы за эвакуацию туристов

В России не стоит вводить налог на выезд за границу, поскольку граждане не должны нести коллективную ответственность за всех путешественников в нестабильные регионы. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила депутат Светлана Бессараб.

Ранее президент РСТ Илья Уманский предложил учредить единый гарантийный фонд для эвакуации застрявших за границей туристов, средства на который планируется получать со взносов граждан, выезжающих за рубеж. По его мнению, фонд «наполнялся бы по копеечке с каждого туриста независимо от того, каким образом он отправился за рубеж» — самостоятельно или через туроператора. Депутат Бессараб подчеркнула, что в данной ситуации не должно быть коллективной ответственности или ответственности определенного круга лиц.

«У нас и сегодня туроператоры имеют возможность аккумулировать средства, получаемые в том числе от страхования выезжающих за границу. После уже ими пользоваться в экстренных и нетипичных ситуациях», — пояснила она.

Как отметила парламентарий, в связи с этим туроператорам необходимо менять правила по вопросу страхования выезда за границу.

«Сегодня мир показывает достаточно большую нестабильность в связи с разными событиями, поэтому приходится, что называется, своих граждан спасать. Прежде всего, это происходит по линии МИД Российской Федерации. Поэтому туроператорам необходимо менять правила именно по поводу страхования выезда за границу», — предложила депутат.

Фото: [ istockphoto.com/osuOzkaritz ]

Бессараб привела в пример, который показывает, что налог на туризм России не нужен.

«Представьте себе ситуацию: один турист захочет посещать сложные, горячие точки или труднопроходимые территории за границей, а все остальные отдыхающие будут оплачивать туроператору на всякий случай средства для того, чтобы потом вытаскивать этих туристов. Почему кто-то должен платить за чужие экстремальные удовольствия? Каждый должен понимать, если он сегодня выезжает, например, на Ближний Восток, то ему необходимо запастись страховкой в полном пакете на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы его могли вывезти из-за границы», — заключила Бессараб.

В свою очередь адвокат Максим Калинов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» также усомнился, что такой налог появится.

«Вряд ли такой налог появится. Это конституционное право граждан на свободу перемещения. Налога на выезд, насколько я знаю, нет ни в одной стране. Я думаю, это только разговоры. Ничего подобного не будет», — заключил Калинов.

