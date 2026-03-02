Оставили собаку с другом, а она оказалась людоедом: подробности кровавого происшествия с бультерьером а Шотландии

В Шотландии суд постановил усыпить опасную собаку породы американский булли XL, крупнейшего представителя питбультерьеров, после гибели 38-летнего Скотта Сэмсона в городе Рутерглен, пишет издание Daily Star. Останки тела мужчины обнаружили в марте прошлого года в его залитой кровью гостиной. После его смерти пес обглодал труп.

Сэмсон временно присматривал за собакой по просьбе знакомых. По данным следствия, вскрытие не смогло однозначно установить, погиб ли он в результате нападения животного или смерть наступила по естественным причинам. Изначально семье сообщили о возможной передозировке, однако позже экспертиза признала выводы неубедительными.

Мать погибшего заявила, что не знала о возможном нападении до получения отчета патологоанатомов. «Скотт был мертв через несколько дней после того, как взял собаку», — сказала она.

Собака содержалась в специализированном питомнике для изъятых бультерьеров. По данным источников, на ее содержание полиция потратила около £50 тыс. На прошлой неделе суд в Глазго вынес приказ об уничтожении животного. Уголовные обвинения никому предъявлены не были.