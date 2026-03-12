Осведомитель об НЛО заявил: катастрофа 1947 года в американском штате была действительно связана с пришельцами

Американский астрофизик и осведомитель по теме НЛО Эрик Дэвис заявил, что знаменитая катастрофа в Розуэлле в 1947 году, когда на ферме в Нью-Мексико были обнаружены непонятные металлические обломки, действительно произошла и была связана с объектом внеземного происхождения, пишет Daily Star.

Дэвис ранее работал научным консультантом в программе Пентагона Advanced Aerospace Threat Identification Program, которая занималась расследованием сообщений о неопознанных летательных объектах.

По его словам, обломки, найденные на ранчо Фостер в штате Нью-Мексико, не могли принадлежать ни метеозонду, ни какому-либо другому человеческому аппарату.

«Это был настоящий аппарат неизвестного происхождения, и было установлено, что он не создан человеком», — заявил он в подкасте American Alchemy.

Свои выводы ученый объяснил информацией, полученной на закрытых брифингах, в том числе от астронавта программы «Аполлон» Эда Митчелла и адмирала ВМС США Томаса Уилсона.

При этом Дэвис утверждает, что доказательства остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности. Он сравнил ситуацию с ядерным оружием, отметив, что его существование также нельзя свободно проверить.

Скептики, однако, указывают на отсутствие физических доказательств. Официальная версия американских властей по-прежнему гласит, что найденные в 1947 году обломки принадлежали военному аэростату, участвовавшему в секретном проекте наблюдения.