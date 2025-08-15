От меда до яблок: что можно и нельзя есть в Успенский пост — полный гид по питанию

В христианской традиции приближается Успенский пост — один из четырех многодневных постов в году. Он посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы и, несмотря на краткость (всего 14 дней), считается одним из самых строгих. По своей суровости он сравним с Великим постом: под запретом не только мясо и молочные продукты, но и рыба. Однако этот период связан и с народными традициями — Спасами, когда в храмах освящают первые урожаи. Благодаря этому постный стол может быть разнообразным и вкусным. Как же правильно соблюдать Успенский пост в 2025 году?

Почему Успенский пост носит такое название?

Успенский пост — один из четырех многодневных постов в православии. В отличие от Великого и Петрова поста, даты которых меняются, он, как и Рождественский, имеет фиксированный период — с 14 по 27 августа. Завершается пост 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, от которого и происходит его название.

Слово «успение» означает «мирный переход» от земной жизни к вечной. Этот праздник — один из важнейших в церковном году, ведь в этот момент Христос встречает Деву Марию и возносит ее в Царствие Небесное, даруя ей бессмертие и покой.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Полина Абраменко ]

Согласно преданию, Богородица, зная о своем скором уходе, продолжала поститься и молиться за всех людей. Особенно усердной ее молитва была в последние дни земной жизни. В память об этом верующие также соблюдают пост, посвящая его Пресвятой Деве.

Спасы — народные праздники в дни поста

На период Успенского поста приходятся три традиционных Спаса:

Медовый Спас (14 августа) — начало поста;

Яблочный Спас (19 августа) — середина постного периода;

Ореховый (Хлебный) Спас (29 августа) — уже после завершения поста.

В народе Успенский пост часто называли «Спасовка», поскольку эти праздники связаны с Иисусом Христом (Спасителем). Однако их корни уходят в земледельческие традиции — в старину люди освящали урожай, соединяя церковные даты с циклом сельскохозяйственных работ.

Успение Пресвятой Богородицы: как завершился земной путь Богоматери

После Вознесения Христа Дева Мария осталась под опекой апостола Иоанна близ Елеонской горы. Она стала духовной наставницей для первых христиан, укрепляя их веру воспоминаниями о Спасителе и непрестанной молитвой.

Фото: [ istockphoto.com ]

Сколько лет прожила Богородица?

Точный возраст Божией Матери при Успении неизвестен, но исторические данные позволяют сделать предположения:

Согласно традициям, девушки в древнем Израиле выходили замуж в 14–15 лет.

Благовещение и Рождество Христово произошли, когда Марии было около 15 лет.

Иисус прожил 33 года, а после Его Распятия Богородица, по разным версиям, пребывала на земле еще 10–20 лет.

Предания указывают, что ее Успение случилось около 63 года н. э., что позволяет предположить ее возраст — около 80 лет.

Последние дни земной жизни

Перед кончиной Пресвятая Дева вернулась в Иерусалим. Несмотря на гонения и попытки помешать ей молиться у Гроба Господня, она оставалась тверда в вере. Однажды ей явился архангел Гавриил, возвестивший о скором переходе в вечность, и вручил ей светящуюся пальмовую ветвь — символ небесной победы.

Фото: [ Икона Успение Пресвятыя Богородицы. Русский Север. XVIII век. ]

Чудеса Успения

Собрание апостолов:

По молитве Богородицы Святой Дух чудесно собрал апостолов из разных стран у ее одра;

Христос с ангелами явился в час ее кончины, и Дева Мария тихо отошла, словно уснув.

Погребение и Вознесение:

Тело Богоматери благоухало и исцеляло больных;

Апостолы перенесли его в Гефсиманию, а над процессией сиял небесный свет;

Через три дня апостол Фома, опоздавший на погребение, обнаружил пустой гроб — знак телесного вознесения Богородицы на небо.

Явление и заступничество:

В тот же вечер Божия Матерь явилась апостолам со словами: «Радуйтесь! Я с вами во все дни»;

В память об этом в монастырях возносят панагию — часть хлеба в честь ее молитвенного покрова.

Святыни, связанные с Богородицей

Пояс Пресвятой Богородицы хранится в:

Ватопедском монастыре (Афон)

Зугдиди (Грузия)

Троодитиссе (Кипр)

В России: Казанский собор (Санкт-Петербург), Троице-Сергиева лавра, Храм Илии Пророка (Москва).

Фото: [ istockphoto.com ]

Успение особенно торжественно отмечается в Гефсимании — месте ее погребения, где верующие, скорбя о разлуке, уповают на ее вечное заступничество.

Питание в Успенский пост 2025: что можно и что нельзя

Хотя Успенский пост — самый короткий из многодневных (с 14 по 27 августа), по строгости он сравним с Великим постом. Под запретом не только мясо и молочные продукты, но и рыба (кроме 19 августа — праздника Преображения Господня). Однако этот период приходится на сезон урожая, поэтому постный стол может быть вкусным и разнообразным благодаря обилию овощей, фруктов, грибов и зелени.

Правила питания по дням недели (разрешенные продукты):

Понедельник, среда, пятница: сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб);

Вторник, четверг: вареная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи);

Суббота, воскресенье: горячая пища с растительным маслом (грибы, постные супы, овощные рагу).

Особые случаи:

Если Успение (28 августа) выпадает на среду или пятницу, разрешается рыба;

В 2025 году праздник приходится на четверг, поэтому пост завершается 27 августа без дополнительных послаблений.

Фото: [ istockphoto.com ]

Что запрещено в Успенский пост?

Мясо и все мясные продукты (колбаса, сало и т. д.);

Рыба и морепродукты (кроме 19 августа);

Яйца и молочные продукты (молоко, сыр, творог, масло сливочное).

Частые вопросы о питании

Можно ли пить вино?

По монастырскому уставу вино разрешено в субботу и воскресенье, но в современной практике священники советуют воздержаться от алкоголя, чтобы не нарушать дух поста.

Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса (19 августа)?

Традиционно до освящения плодов верующие старались не есть новый урожай. Сегодня допускается компромисс: освящать поздние сорта, а ранние — употреблять в пищу. На Яблочный Спас принято сначала угощать других, а потом есть самим.

Разрешены ли мед и варенье?

Мед — постный продукт, его можно есть в любой день (особенно 14 августа, в Медовый Спас). Варенье допустимо, если оно без молока/жиров, но лучше ограничить, если оно для вас — лакомство.

Фото: [ istockphoto.com ]

Важно помнить, что пост — не диета, а время духовного роста. Даже разрешенные продукты стоит употреблять умеренно, сосредотачиваясь на молитве и добрых делах.

Духовный смысл Успенского поста: как правильно провести его

Успенский пост — это не просто гастрономические ограничения, а время духовного обновления. Святые отцы напоминают, что истинный пост — это работа над сердцем, а не только над телом.

Главное — не форма, а внутреннее состояние:

Не стоит впадать в крайности: если строгий монастырский устав для вас непосилен, можно выбрать разумные ограничения по согласованию с духовником;

Важнее воздержание от грехов, чем от пищи: контроль гнева и раздражения; отказ от сплетен, осуждения, лжи; внимание к молитве и добрым делам.

Умеренность — ключ к правильному посту:

Не нужно «наедаться впрок» перед началом поста или изнурять себя голодом;

Избегайте гордыни: пост — не повод хвалиться своей «выдержкой» или осуждать тех, кто постится иначе.

Радость и благодарность:

Успенский пост совпадает с время урожая — это повод благодарить Бога за Его дары;

Спасы (Медовый, Яблочный) напоминают: даже в воздержании есть место радости и щедрости (например, угощая других освященными плодами).

Фото: [ freepik.com ]

Молитвенное правило в Успенский пост

Успенский пост — время особого молитвенного настроя, когда верующие обращаются к Богородице, прося ее заступничества и укрепляя дух через покаяние.

Молитва преподобного Ефрема Сирина

(Читается в храмах и дома, как в Великий пост)

«Господи и Владыко живота моего,

дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения

и не осуждати брата моего,

яко благословен еси во веки веков. Аминь.»

Когда читать:

Утром и вечером;

В моменты борьбы с грехами (гневом, осуждением, ленью).

Фото: [ istockphoto.com ]

Молитва Богородице «Богородице Дево, радуйся»

(Краткое обращение, которое можно повторять в течение дня)

«Богородице Дево, радуйся,

Благодатная Марие, Господь с Тобою,

благословенна Ты в женах

и благословен Плод чрева Твоего,

яко Спаса родила еси душ наших.»

Польза:

Помогает успокоить ум;

Напоминает о смирении и радости Богородицы.

Молитва перед иконой Успения

(Читается 28 августа и в дни поста)

«Пресвятая Владычице Богородице,

Успение Твое славим,

молимся Тебе:

моли Сына Твоего и Бога нашего

спастися душам нашим.»

Когда читать:

Перед иконой Успения;

В день праздника (28 августа).

Молитва Иоанна Златоуста о покаянии

(Для осознания грехов и изменения жизни)

«Господи, не лиши мене небесных Твоих благ.

Господи, избави мя вечных мук.

Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя.

Господи, сохрани мя от всякаго неведения и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия.

Господи, очисти мя от всякой скверны плоти и духа.

И даруй ми смирение, терпение и любовь. Аминь.»

Фото: [ istockphoto.com ]

Польза:

Глубокое покаяние;

Просьба о духовных дарах (смирении, терпении).

Иисусова молитва «Господи, помилуй»

(Краткое обращение для постоянного памятования о Боге)

«Господи, помилуй»

Как практиковать:

Повторять в течение дня (в транспорте, на работе);

Соединять с дыханием (на вдохе — «Господи», на выдохе — «помилуй»).

Советы для молитвенной жизни в пост

Регулярность важнее длительности: лучше 5 минут искренней молитвы, чем час рассеянного чтения;

Соединяйте молитву с добрыми делами: помощь ближним усиливает ее действие;

Не осуждайте себя, если забыли правило — просто начните снова.

Пост — это диалог с Богом, а молитва в нем — дыхание души. Пусть Успенский пост станет для вас временем внутреннего обновления через эти святые слова.

Ранее стало известно, когда в России отмечают День воздушного флота в 2025 году.