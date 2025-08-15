День воздушного флота России 2025: дата, история и традиции праздника

17 августа в России отметят День воздушного флота — официальный праздник работников авиационной отрасли. Он установлен в честь специалистов гражданской авиации: пилотов, инженеров, техников, диспетчеров, бортпроводников и сотрудников аэропортов. Дата празднования фиксирована по принципу «третье воскресенье августа», и в 2025 году она выпадает именно на 17 августа. История и традиция праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Историческое начало: первый День авиации в СССР

Традиция торжественного чествования авиации в РФ восходит к 1933 году. 28 апреля 1933 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 859 было принято решение учредить День авиации. Уже 18 августа 1933 года в Москве, на Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе, прошло первое массовое празднование с демонстрацией авиационной техники и полетов.

Праздник проводился ежегодно, а в 1980 году его дату официально закрепили. 1 октября 1980 года Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» определил, что День Воздушного флота СССР отмечается в третье воскресенье августа.

После распада СССР праздник сохранил статус. 28 сентября 1992 года постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 3564-1 было утверждено новое название — «День воздушного флота России». При этом принцип выбора даты (третье воскресенье августа) остался прежним.

Фото: [ istockphoto.com ]

Фигуры высшего пилотажа

День воздушного флота России не следует путать с Днем Военно-воздушных сил, который отмечается 12 августа. Эта дата установлена Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 и относится к военным авиаторам. Таким образом, 12 августа — праздник военных летчиков и ВКС, а третье воскресенье августа — дата гражданской авиации.

День воздушного флота России объединяет специалистов гражданской авиации:

пилотов воздушных судов;

бортпроводников;

диспетчеров;

инженеров и техников;

работников аэропортовой службы и наземного обеспечения полетов.

Фото: [ istockphoto.com ]

Формат мероприятий зависит от региона, но традиционно включают показательные полеты и демонстрацию фигур высшего пилотажа, открытые дни на аэродромах, в авиационных учебных заведениях и аэроклубах, экскурсии в музеи авиации, а также торжественные церемонии награждения лучших работников отрасли.

