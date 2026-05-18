Почему люди не летают, как птицы? Вопрос с тысячелетним стажем, но ученые снова к нему вернулись

Человек веками мечтал взлететь, как птица, и теперь ученые решили проверить, что будет, если хотя бы в виртуальной реальности дать людям настоящие крылья. Как пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование Пекинского педагогического университета (BNU) и Пекинского университета, опубликованное в Cell Reports, мозг довольно быстро начал привыкать к такой необычной «эволюции».

В эксперименте участвовали 25 добровольцев. В течение недели они четыре раза по 30 минут тренировались в VR: вместо рук у них были большие пернатые крылья, а задания были простыми и понятными — например, пролететь через кольца в небе.

До и после тренировок ученые проверяли мозг участников с помощью МРТ. Оказалось, что область, которая помогает распознавать части тела, стала сильнее реагировать на изображения виртуальных крыльев. Более того, реакция на них стала немного похожа на реакцию на человеческие руки.

Ученые не утверждают, что мозг полностью «записал» крылья в тело. Но он явно сделал шаг в эту сторону.

«Мы не говорим, что крыло уже стало частью обычного представления о теле», — отметили исследователи.

По их словам, такие опыты важны не только ради красивой мечты о полете. В будущем VR может помочь в реабилитации людей после ампутаций, в обучении работе с протезами и в понимании того, насколько гибким остается наш мозг даже во взрослом возрасте.