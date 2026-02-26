Отцеубийство и пытки теркой: британку, убившую в 15 лет двух человек, могут освободить — подробности дела

Самая молодая в Великобритании осужденная за двойное убийство женщина, совершившая преступления в 15 лет, получила разрешение на перевод в открытую тюрьму, пишет Daily Mail. Речь идет о Лоррейн Торп, которая в 2009 году вместе с 41-летним Полом Кларком жестоко расправилась с двумя людьми.

Сначала они убили 41-летнюю Розалин Хант после ссоры из-за собаки. Женщину избивали, топтали, ломали ей ребра, били цепями для собак. По данным суда, нападавшие терли ее тело теркой для сыра и втирали соль в раны. Спустя несколько дней пара задушила отца Торп — 43-летнего Дезмонда, опасаясь, что он сообщит о первом убийстве.

Торп и Кларка судили в Королевском суде Ипсуича. В 2010 году судья в Олд-Бейли назвал девушку «упрямой и манипулятивной», добавив, что она «считает насилие поводом для развлечения».

Кларк, отбывавший пожизненный срок, был найден мертвым в тюрьме Уайтмур в 2014 году.

Совет по условно-досрочному освобождению постановил, что ныне 31-летняя Торп пока не подлежит освобождению. «После рассмотрения обстоятельств дела комиссия согласилась, что госпожа Торп не должна быть освобождена», — говорится в решении. При этом отмечено, что риск насилия с ее стороны снизился. Новая оценка возможна через два года.