Пи Дидди выйдет раньше срока? Дату освобождения скандального рэпера неожиданно изменили

Срок освобождения Шона «Дидди» Комбса был сокращен примерно на полтора месяца, пишет издание Daily Mail со ссылкой на Page Six. Если ранее 56-летний продюсер должен был выйти на свободу 4 июня 2028 года, то теперь датой указано 25 апреля 2028 года.

Комбс отбывает четырехлетний срок по обвинениям в торговле людьми и рэкете. Сообщается, что перенос даты связан с его участием в программе реабилитации от зависимостей, в которую он был принят в ноябре.

Рэпер содержится в федеральной тюрьме FCI Fort Dix в Нью-Джерси. Ранее его освобождение, наоборот, переносили на более поздний срок после дисциплинарных нарушений. СМИ утверждали, что он якобы употреблял самодельный алкоголь и совершил запрещенный трехсторонний звонок. Представители артиста эти обвинения отвергли.

«Его единственная цель — стать лучшей версией себя и вернуться к семье», — говорится в заявлении. По словам адвокатов, Комбс соблюдает правила и сосредоточен на личной трансформации, продолжая обжаловать приговор.