Мужчины и женщины чувствуют себя наиболее счастливыми и здоровыми примерно в 47 лет, пишет Daily Mail со ссылкой на опрос, проведенный по заказу шведской стоматологической компании TePe.

В исследовании приняли участие 2000 человек. Почти половина респондентов старше 40 лет заявили, что с возрастом начинают лучше понимать свое тело и больше заботиться о здоровье.

По словам специалиста Миранды Паскуччи, ключевая причина — смена приоритетов: люди начинают уделять больше внимания внутреннему состоянию, а не внешнему виду.

«Здоровье — это не только то, что видно. Важно, как вы себя чувствуете и как функционирует организм», — объяснила она.

Многие участники исследования отметили, что в этом возрасте они меньше подвержены стрессу, реже злоупотребляют алкоголем и чаще выбирают здоровую пищу, предпочитая ее фастфуду, к которому так пристрастна вечно занятая молодежь.

Кроме того, 35% признались, что перестают ориентироваться на мнение окружающих и больше сосредотачиваются на собственном благополучии.

Отдельно отмечается, что представления респондентов о возрасте меняются: если раньше старость ассоциировалась с 60+, то теперь многие считают ее началом 69 лет.

Эксперты подчеркивают, что именно осознанный подход к здоровью и образу жизни помогает достичь пика благополучия, так что 47 лет — это далеко не закат полноценной и красочной жизни.