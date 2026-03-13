В ближайшие 15 лет на столах могут появиться продукты, которые сегодня кажутся фантастическими — от выращенного в лаборатории мяса до съедобных насекомых и шоколада, напечатанного на 3D-принтере, пишет Daily Star.

Такие выводы содержатся в новом докладе Food Standards Agency и Food Standards Scotland, посвященном будущим пищевым технологиям.

Среди наиболее вероятных новинок эксперты называют мясо, выращенное из клеток животных в лаборатории — например, стейки, курицу или фуа-гра. Некоторые такие продукты уже проходят проверку безопасности.

Еще одним направлением могут стать съедобные насекомые. Их могут продавать как отдельный продукт или использовать в виде порошков и добавок к привычной еде. Однако специалисты предупреждают: белки насекомых могут вызывать аллергию у людей, чувствительных к морепродуктам.

Также развивается вертикальное фермерство, при котором овощи выращивают в закрытых помещениях с контролируемыми условиями.

В более отдаленной перспективе ученые рассматривают технологии 3D-печати еды, позволяющие создавать блюда из слоев ингредиентов — например шоколад или пюре.

По словам специалистов, такие разработки могут не только изменить индустрию питания, но и помочь создавать персонализированную еду, например, для людей с медицинскими ограничениями.