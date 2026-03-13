«Пьяная комета»: загадочный объект из межзвездного пространства оказался полон алкоголя

Загадочная межзвездная комета 3I/ATLAS удивила ученых необычным химическим составом — в ней обнаружили очень высокую концентрацию метанола, сообщает Daily Star.

Объект недавно пролетел через Солнечную систему и сейчас уже покидает ее со скоростью около 60 километров в секунду. Несмотря на это, астрономы продолжают изучать данные наблюдений.

С помощью радиотелескопа ALMA в пустыне Атакама в Чили ученые выяснили, что в облаке газа вокруг кометы содержится в четыре раза больше метанола, чем обычно встречается в кометах нашей системы.

По данным исследования, опубликованного на платформе arXiv, 3I/ATLAS стала второй самой богатой метанолом кометой из когда-либо измеренных.

Кроме того, в составе объекта обнаружили повышенные уровни углекислого газа, азота и железа, что указывает на необычные условия его формирования.

Ученые предполагают, что комета могла образоваться в гораздо более холодной и химически необычной области другой звездной системы.

Несмотря на сенсационные заголовки о «инопланетном корабле с пришельцами-алкоголиками», исследователи подчеркивают: 3I/ATLAS является природным объектом, а ее странный состав объясняется особенностями межзвездной среды.