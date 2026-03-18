Планета с запахом тухлых яиц: ученые NASA обнаружили новый необычный космический объект

Как сообщает издание Daily Star, астрономы обнаружили экзопланету L 98-59 d, где температура превышает 1500 °C, а атмосфера пропитана газом с запахом тухлых яиц.

Эта планета находится в 34 световых годах от Земли и представляет собой настоящий «адский котел». Поверхность планеты покрыта океаном раскаленной магмы, а плотная атмосфера насыщена токсичными газами.

Главный источник зловония — сероводород. Именно он придает планете характерный запах тухлых яиц. «Сероводород, который отвечает за этот запах, играет там ключевую роль», — прокомментировал ученый Ричард Чаттерджи.

По словам исследователей, у планеты нет привычной твердой коры — вся ее структура представляет собой единый слой расплавленной магмы. «Здесь нет разделения на кору и мантию — это единый „вязкий“ океан», — отметил исследователь Харрисон Николлс.

Если бы человек оказался там, он бы не выжил: экстремальная жара и токсичная атмосфера убили бы за считанные мгновения.

«Вы почувствовали бы этот запах даже при минимальной концентрации, но не успели бы его осознать», — добавил ученый Раймонд Пьерреумбер.

Ученые считают, что такие «пахучие» планеты могут встречаться во Вселенной гораздо чаще, чем предполагалось.