В Химках приостановили лицензию бара на Аптечной улице после выявленных нарушений розничной продажи алкоголя

В Химках приняли меры в отношении бара «Емкость24», расположенного по адресу: ул. Аптечная, д. 3А. Деятельность заведения вызывала многочисленные жалобы от жителей близлежащих многоквартирных домов: горожане сообщали о нарушениях общественного порядка и несоблюдении режима тишины, особенно в вечернее и ночное время. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для проверки поступивших обращений сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с представителями УМВД России по городскому округу Химки провели контрольную закупку в заведении.

Бар работал на основании действующей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Однако в ходе проверки выявили серьезное нарушение: спиртные напитки реализовывались без вскрытия потребительской тары. Это противоречит требованиям федерального закона и является прямым нарушением правил оборота алкогольной продукции.

Собранные материалы проверки направили в ведомство для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ, а потом — в суд. 23 апреля Минсельхоз Подмосковья принял решение приостановить действие лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания, выданной данному предприятию.

Работа по контролю за соблюдением законодательства в отношении бара продолжается. Инспекторы ведомства совместно с органами местного самоуправления и полицией держат ситуацию на особом контроле.

