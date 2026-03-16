Почему пятница, 13-е, пугает: мрачное пророчество из Библии сулит несчастья и грядущие катастрофы?

Суеверие о «несчастливой» пятнице, 13-го, может иметь библейские корни и быть связано с предательством Иисуса Христа, пишет Daily Mail.

В 2026 году необычное совпадение календаря привело к тому, что пятница, 13-е, выпала два месяца подряд — в феврале и марте. Такое случается лишь несколько раз за 28 лет.

Согласно одной из самых популярных версий, истоки суеверия уходят к Тайной вечере, где Иисус и его 12 апостолов собрались на последнюю трапезу. Иуда Искариот, считавшийся 13-м гостем, именно тогда предал Иисуса, что в итоге привело к его распятию — по христианской традиции это произошло в пятницу.

С тех пор число 13 стало символом несчастья и предательства, а сама пятница в религиозной традиции связана со страданиями Христа.

Некоторые современные толкователи Библии даже связывают пятницу, 13-е с апокалиптическими пророчествами. Например, христианский исследователь Том Хорн утверждает, что астероид Апофис может столкнуться с Землей 13 апреля 2029 года, что также выпадет на пятницу.

Однако NASA опровергает такие опасения, заявляя, что астероид пройдет на безопасном расстоянии около 32 тысяч километров и не представляет угрозы для планеты.

Тем не менее пятница, 13-е, на протяжении веков продолжает обрастать легендами — от библейских историй до средневековых проклятий и скандинавских мифов.