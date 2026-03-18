Походка выдает все: ученые раскрыли, как шаги передают ваши эмоции

Как сообщает издание Daily Mail, ученые выяснили, что по походке можно определить настроение человека еще до того, как он заговорит. Исследование провели специалисты Международного института передовых телекоммуникационных исследований в Японии. Они записали, как люди ходят, изображая разные эмоции, а затем показали эти записи другим участникам.

Выяснилось, что быстрая походка с активными взмахами рук часто указывает на злость. Медленная походка с сутулыми плечами и почти неподвижными руками — на грусть. А легкая пружинистая походка с «подскоком» говорит о хорошем настроении.

«Походка может раскрывать эмоциональное состояние на расстоянии, позволяя принять решение — приближаться к человеку или избегать его», — отметили исследователи.

Участники эксперимента с высокой точностью угадывали эмоции, ориентируясь на скорость движения и амплитуду махов рук. При этом грусть распознавалась легче всего, а злость — сложнее.

Ученые также выяснили, что размах рук играет ключевую роль: при злости движения преувеличены, а при страхе и грусти — сдержаны.

Дополнительные исследования показали, что походка может сигнализировать не только об эмоциях, но и о характере — например, об агрессивности или экстраверсии.