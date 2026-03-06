Покоривший интернет малыш-обезьянка Панч перерос свою игрушку и наконец нашел новых друзей

По данным Daily Star, детеныш японского макака по кличке Панч, ставший знаменитым благодаря фотографиям с мягкой игрушкой, начал постепенно привыкать к жизни среди других обезьян.

Малыша бросила мать вскоре после рождения, предположительно из-за сильного истощения. Сотрудники зоопарка в Японии выхаживали его и дали ему плюшевого орангутана, чтобы он мог за него держаться — это важно для развития новорожденных макак.

На вирусных видео Панч часто бегал по вольеру с игрушкой, крепко обнимая ее, особенно когда другие обезьяны прогоняли его.

Теперь сотрудники зоопарка заметили изменения: детеныш начал проводить больше времени с другими макаками, иногда сидит рядом со взрослыми, залезает им на спину и даже получает «груминг» — когда обезьяны ухаживают друг за другом.

«Помочь Панчу научиться правилам обезьяньего общества и стать частью группы — наша главная задача», — рассказал смотритель зоопарка Косукэ Кано.

Игрушку макак все еще берет с собой спать, но сотрудники считают, что постепенно он будет все меньше нуждаться в ней по мере того, как окончательно освоится в группе.