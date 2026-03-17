Полуночный нудизм: британского учителя поймали голым у реки — что было дальше?

Учитель математики из Великобритании лишился права преподавать после того, как его заметили полностью обнаженным во время ночной прогулки у реки, пишет Daily Star.

Речь идет об Эндрю Пикоке, который работал в школе Hetton Academy и занимал должность заместителя главы кафедры. Инцидент произошел в ноябре 2023 года в районе Хебберн, где его увидели шокированные посетители местного паба.

Свидетели рассказали, что мужчина шел полностью голым, после чего попытался скрыться и сел в автомобиль. Полиция вскоре остановила его, обнаружив, что он прикрывается лишь худи.

Пикок признал, что находился в общественном месте без одежды, объяснив это тем, что он практикует нудизм и рассчитывал, что его никто не увидит.

По его словам, он вышел из машины всего на минуту, но вернулся, услышав голоса. При этом он подчеркнул, что не преследовал никаких сексуальных целей.

Тем не менее регулятор признал его поведение серьезным нарушением профессиональных норм. Отдельно отмечено, что он не сообщил работодателю о задержании.

В результате учителю запретили работать в образовательных учреждениях на неопределенный срок. Подать заявку на пересмотр решения он сможет не ранее 2028 года.