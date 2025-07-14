Последний кадр Митты: умер создатель сериала «Граница. Таежный роман» и легенда советского кино

На 93-м году жизни скончался народный артист России, известный советский и российский кинорежиссер Александр Митта. О его смерти сообщил сын Евгений Митта, передает ТАСС. О жизни культового режиссера — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Настигла болезнь

По данным телеграм-канала Mash, народный артист долгое время боролся с онкологией, ему присвоили паллиативный статус. 30 июня Александра Наумовича госпитализировали в хоспис в тяжелом состоянии с нарушением функций нервной системы. Прогнозы врачей были неутешительными.

Спустя неделю Митта совсем перестал принимать пищу в связи с тяжестью состояния и невозможностью глотать. По данным телеграм-канал Shot, дата и место прощания с режиссером пока не объявлены.

Работа в кино

Александр Наумович Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. Сначала он получил образование в инженерно-строительном институте, но в начале 1960-х окончил режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Михаила Ромма. В начале своей карьеры он также работал в журналистике и мультипликации.

Его дебютная режиссерская работа — фильм «Друг мой, Колька!» (1961), снятый совместно с Алексеем Салтыковым — принесла ему первую известность. Уже в 1965 году картина «Звонят, откройте дверь» получила престижную награду Венецианского кинофестиваля. Фильм «Экипаж» (1980), снятый Миттой, стал первым в истории советского кинематографа блокбастером-катастрофой и до сих пор считается культовым.

Фото: [ Кадр из фильма «Экипаж». Режиссер А. Митта. 1979 год ]

Среди других знаковых фильмов режиссера — «Гори, гори, моя звезда» (1969), философская фэнтези-лента «Сказка странствий» (1983), номинированный на «Золотой глобус» фильм «Затерянный в Сибири» (1991), а также сериал «Граница. Таежный роман» (2000), за который он получил Государственную премию РФ. Многие из его работ вошли в золотой фонд отечественного кино.

Помимо режиссуры, Александр Митта занимался преподаванием и написал книгу «Кино между адом и раем», в которой изложил свои профессиональные взгляды. Он руководил собственной киностудией и обучал режиссеров в авторской школе. Его ученики продолжают работать в киноиндустрии.

Александр Митта был удостоен звания Народного артиста Российской Федерации в 2004 году и премии ТЭФИ, а также ряда международных и отечественных наград. Он оставил яркий след в истории кино, объединив в своем творчестве авторский взгляд и массовую привлекательность.

Память о режиссере

В 2004 году Александру Митте было присвоено звание народного артиста РФ. Его работа над телесериалом «Граница. Таежный роман» была высоко оценена — в 2001 году он стал лауреатом Государственной премии России. В 2008 году режиссер был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2018 году — нагрудным знаком «За вклад в российскую культуру».

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Мой герой» ]

Его вклад в отечественное кино отмечался и в профессиональной среде: на фестивале «Кинотавр» он получал награды в 2001 и 2013 годах, а в 2017 году стал лауреатом национальной кинопремии «Ника».

Александр Митта был женат на художнице Лилии Майоровой. Их сын, Евгений Митта, стал известным художником и владельцем художественной галереи. Жизни и творческому пути режиссера посвящены документальные фильмы: «Александр Митта. Всегда про любовь» (2013, режиссер Георгий Ананов) и «Александр Митта. О любви, компромиссах и предчувствиях» (2018, авторы Сергей Пискунов и Иван Цыбин).

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