«Игра в кальмара» получит спин-офф: Фронтмен может стать главным героем новой истории

Фото: [ Кадр из сериала «Игра в кальмара». Режиссер Хван Дон Хек. 2021 год ]

Актер Ли Бен Хон, сыгравший загадочного Фронтмена (Хван Ин‑хо) в «Игре в кальмара», намекнул на возможный спин-офф, посвященный его персонажу. Что известно о продолжении истории Хван Ин Хо — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Актер готов к новой игре

Ли Бен Хон в интервью The Hollywood Reporter заявил, что готов вновь вернуться к роли, если Netflix даст зеленый свет. По его словам, история Ин Хо, победителя прошлой игры, а затем надзирателя, «очень интересна и заслуживает отдельного рассказа».

Также актер подогрел интерес к возможному проекту во время участия в вечернем шоу Джимми Фэллона. Он рассказал, что обсуждал идею с режиссером «Игры в кальмара» Хван Дон Хеком, но подчеркнул: пока все на стадии идей, никакого официального производства не началось.

Фото: [ Кадр из сериала «Игра в кальмара». Режиссер Хван Дон Хек. 2021 год ]

Американская версия «Игры в кальмара»

Отдельно стоит упомянуть слухи об американской версии «Игры в кальмара». По данным издания The Direct, режиссер Дэвид Финчер («Семь», «Бойцовский клуб», «Охотник за разумом») уже несколько лет работает над англоязычным спин-оффом. Сценарий, как сообщается, пишет Деннис Келли, известный по мрачному сериалу «Утопия».

Хотя Netflix и Хван Дон Хек пока не делали официальных заявлений, факт наличия таких обсуждений подтверждается сразу несколькими инсайдерскими источниками. Премьера возможного американского спин-оффа, если он будет запущен в производство, может состояться не ранее 2026 года.

Кто такой Ли Бен Хон

Ли Бен Хон — один из самых известных актеров Южной Кореи. Он снимался в фильмах «Я видел дьявола», «Великолепная семерка», а также во франшизе «Бросок кобры». В «Игре в кальмара» он впервые появился в финале первого сезона, а в последующих — его герой получил центральную роль. Ли признавался, что сыграть человека, пережившего игру и вставшего по другую сторону баррикад, было крайне непросто.

«Это трагическая фигура с двойной природой — он и жертва, и палач одновременно», — поделился актер.

Фото: [ Кадр из сериала «Игра в кальмара». Режиссер Хван Дон Хек. 2021 год ]

Кейт Бланшетт и финал третьего сезона

Интерес зрителей к американской версии усилился после неожиданной сцены в финале третьего сезона. В ней появляется Кейт Бланшетт, которая играет таинственную женщину, вовлекающую новых игроков в игру — но уже на улицах Лос-Анджелеса. Режиссер Хван Дон Хек пояснил, что это сделано «ради драматического эффекта» и не является прямым намеком на американское продолжение, пишет People.com.

Тем не менее, поклонники увидели в сцене потенциальный мост к будущему проекту на английском языке. На фоне слухов о работе Финчера эта сцена лишь усилила ожидания аудитории.

Ранее стало известно, как «Игра в кальмара» раскрыла истории о реальных пытках в Корее.