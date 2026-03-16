Потеря уверенности и тревожность: как определить ранние признаки деменции

Незаметные изменения в характере человека в среднем возрасте могут быть одними из самых ранних признаков деменции — задолго до появления проблем с памятью, пишет Daily Mail.

Об этом предупредила профессор психиатрии из Университетского колледжа Лондона Гилл Ливингстон. По ее словам, родственники пациентов часто вспоминают, что первые тревожные сигналы проявлялись не в забывчивости, а в изменении поведения и эмоциональных реакций.

Исследование, в котором наблюдали тысячи взрослых людей, выявило шесть возможных ранних признаков.

Главным сигналом может стать потеря уверенности в себе — люди, заметившие это в 40–50 лет, имели примерно на 50% более высокий риск деменции.

Также насторожить могут: ощущение, что стало трудно справляться с повседневными проблемами; эмоциональная холодность или потеря теплоты к близким; постоянная тревожность и нервозность; недовольство тем, как выполняются задачи; проблемы с концентрацией.

Эксперты подчеркивают, что сами по себе такие изменения не означают деменцию. Однако резкое отличие от привычного поведения человека может стать поводом обратиться к врачу.

По оценкам специалистов, до 45% случаев деменции связаны с факторами образа жизни, поэтому раннее выявление болезни может помочь замедлить ее развитие.