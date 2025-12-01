Повышенные пенсии, утильсбор и ужесточение правил рассрочки: как изменится жизнь россиян в декабре

В декабре в России вступают в силу новые законы и правила. Подробнее об изменениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Соцвыплаты и «цифровой паспорт» в банках

В декабре 2025 года некоторые россияне получат повышенные пенсии и социальные выплаты. Пенсионерам, достигшим 80 лет в ноябре, автоматически удвоят фиксированную часть страховой пенсии до 17,8 тыс. рублей. Аналогичное увеличение предусмотрено для инвалидов I группы. Также увеличится надбавка за уход: до 1,3 тыс. рублей рублей для получателей страховой или государственной пенсии. Для получения выплат не требуется подавать заявление и документы.

С 29 декабря 2025 года в банках можно будет использовать «цифровой паспорт» вместо бумажного, предъявляя QR-код из «Госуслуг». Это упростит процедуру идентификации, однако такая возможность доступна только при личном посещении банка и при условии, что клиент уже проходил идентификацию в этом банке ранее. Полностью заменить бумажный паспорт «цифровой паспорт» пока не сможет, поэтому рекомендуется носить с собой бумажный вариант.

Утильсбор вырос

С 1 декабря введены новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили, импортируемые из-за рубежа. Теперь размер сбора определяется не только объемом двигателя, но и его мощностью. Базовая ставка в 20 тыс. рублей умножается на коэффициенты, зависящие от мощности в лошадиных силах и литража.

Льготы по утилизационному сбору сохранены для физических лиц, ввозящих легковые автомобили мощностью до 160 л.с. Для новых автомобилей сбор составит 3,4 тыс. рублей, для автомобилей старше трех лет — 5,2 тыс. рублей. Льготы также распространяются на гибридные и электрические автомобили мощностью до 80 л.с.

Собственникам автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 л.с., а также более мощных гибридов и электрокаров, придется платить значительно больше. Утилизационный сбор для них будет рассчитываться по тем же правилам, что и для юридических лиц, что приведет к многократному увеличению суммы платежа.

Фото: [ медиасток.рф ]

Ужесточения для потребительской рассрочки

С 1 декабря вступают в силу изменения в правилах потребительской рассрочки, которые ужесточают условия ее получения. Максимальный срок рассрочки сокращается до шести месяцев, а с 2027 года — до четырех месяцев. Ограничиваются штрафы за просрочку платежей: они не должны превышать 20% годовых от суммы долга. Операторам рассрочек запрещено взимать комиссии или скрытые переплаты. Продавцы не смогут устанавливать разные цены на товар в зависимости от формы оплаты — единовременной или в рассрочку.

Если общая сумма действующих рассрочек клиента превысит 15 тыс. рублей, информация о договорах будет передаваться в бюро кредитных историй для оценки финансовыми учреждениями кредитоспособности клиента и его долговой нагрузки.

Защита должников

Теперь граждане, имеющие долги, могут подавать жалобы на действия коллекторов непосредственно в ФССП через портал «Госуслуги», что является шагом к защите должников от неправомерных действий, особенно в части телефонных звонков.

Введены ограничения на частоту звонков коллекторов должникам: не более одного звонка в день, двух звонков в неделю и восьми звонков в месяц. ФССП будет проверять информацию о количестве звонков, взаимодействуя с операторами связи. Если нарушения подтвердятся, к коллекторам будут применены меры ответственности, предусмотренные законодательством. Это направлено на пресечение злоупотреблений со стороны коллекторских агентств и обеспечение соблюдения прав должников. Новая система призвана упростить процесс подачи жалоб и повысить эффективность контроля за деятельностью коллекторов.

