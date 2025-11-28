«Суд будет рассматривать вопрос возврата»: покупательница квартиры Долиной еще может вернуть деньги

Все четверо участников дела о мошенничестве против Ларисы Долиной признаны виновными и получили тюремные сроки. Ранее суд постановил, что пострадавшая девушка, купившая квартиру певицы и оставшаяся без недвижимости и денег, имеет право требовать сумму от мошенников, а не от Долиной, которая отдала средства им. Удастся ли покупательнице вернуть деньги, учитывая, что суды России начали вставать на сторону пострадавших в подобных махинациях, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По решению суда, Анжела Цырульникова, выступавшая в роли курьера, приговорена к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Обвиняемый по делу Артур Каменецкий получил 7 лет строгого режима и штраф в 900 тыс. рублей, а Дмитрий Леонтьев — 7 лет особого режима с аналогичным штрафом. Андрей Основ получил наименьший срок — 4 года общего режима и штраф 900 тыс. рублей.

По словам эксперта, срок, который дали мошеннице, это уголовное наказание, а так как ее действия признаны незаконными, то покупательница имеет право обратиться с гражданским иском как к ней, так и к остальным участникам процесса.

«В данной ситуации то, что суд будет рассматривать вопрос возврата денег — это не обсуждается. Вопрос в том, вернут ли они их. Где эти деньги, как они их истратили или использовали. Поэтому здесь сложная ситуация. Судебное решение должно быть исполнимым, а если денег в рамках уголовного дела не нашли и нет информации о том, что она возместила все пострадавшим лицам, то вопрос уже риторический — "а где же деньги, Зин?"», — подчеркнул Капштык.

