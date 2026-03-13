Предсказание экстрасенса о новом мировом порядке: смещение границ на карте и следующий этап войны

Астролог Джессика Адамс заявила, что в ближайшие годы мир может столкнуться с серьезными геополитическими изменениями, а границы некоторых стран могут быть пересмотрены, пишет Daily Star.

По словам Адамс, 2026 год станет переломным моментом, когда «карта мира будет фактически перерисована». Она считает, что изменения могут быть связаны прежде всего с конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке.

Экстрасенс утверждает, что наиболее заметные перемены могут начаться уже летом 2026 года, а процесс изменения границ может продолжаться до 2033 года.

По ее прогнозу, конфликт между Израилем и ХАМАС может завершиться в несколько этапов. Она предполагает, что окончательное урегулирование возможно ближе к концу июля 2026 года.

Адамс также заявляла, что ранее якобы предсказывала победу Дональда Трампа на выборах в США и пандемию COVID-19.

При этом ее прогнозы основаны на астрологических расчетах и интерпретации движения планет, а не на научных методах, поэтому многие эксперты относятся к подобным заявлениям скептически.