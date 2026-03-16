«При благоприятном сценарии»: Центробанк может снизить ключевую ставку до 12% к концу года

Следующее заседание Центрального банка России по ключевой ставке состоится 20 марта. На последнем заседании 13 февраля совет директоров регулятора в шестой раз снизил ставку до 15,5%. Финансовый аналитик, квалифицированный инвестор, кандидат экономических наук Михаил Новачук спрогнозировал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» очередное смягчение денежно-кредитной политики.

По его словам, вероятнее всего, Центробанк снизит ставку на 0,5-1% (до 15%) с сигналом о возможности дальнейшего снижения или сохранит на уровне 15,5%, чтобы оценить долгосрочные эффекты от предыдущих шести снижений.

«Безусловно, ЦБ РФ планирует снижать ключевую ставку и будет это делать, чтобы экономика немного выдохнула. Высокая ставка — это сильные ограничения для экономики, бизнеса и частного сектора. Однако Центробанк не будет снижать ключевую ставку быстро и скачкообразно, потому что это приведет к сильному оттоку денег из банковских депозитов. На данный момент на вкладах физических лиц находится рекордное количество денежных средств, что также выгодно финансовым организациям. Если произойдет сильное и резкое снижение ставки, то россияне начнут закрывать вклады и перекладывать деньги в другие активы, например, в недвижимость, акции российских компаний и облигации. Но полностью исключать паузу в цикле смягчения тоже нельзя», — сказал он.

Эксперт объяснил, что снижение ключевой ставки приведет к уменьшению доходности по банковским вкладам. Банкам станет невыгодно привлекать население под высокий процент. По его словам, даже сейчас уже не так доходно хранить сбережения на банковских вкладах под проценты.

«Кредиты, напротив, при снижении ставки рефинансирования станут более доступными для населения. Однако банки неохотно снижают ставки по уже выданным кредитам, поэтому они останутся прежними. Финансовые организации будут предлагать новые кредитные продукты под более низкий процент», — считает эксперт.

Рыночная ипотека также подешевеет, спрогнозировал экономист. В феврале жилищные кредиты выдавали в среднем под 17-18% годовых, к апрелю ставка по ипотеке может опуститься до 16-17%, добавил он.

«Это все еще достаточно высокие ставки по историческим меркам, но уже не запредельные», — высказался он.

Финансовый аналитик подчеркнул, что тенденция на снижение ключевой ставки Центробанком будет сохраняться, но медленно и с паузами.

«Снижение будет плавным. Если инфляция начнет снова ускоряться летом 2026 года, ЦБ может приостановить снижение ключевой ставки. При благоприятном сценарии к концу текущего года ставка может оказаться в диапазоне 12–13% или даже ниже», — заключил Новачук.

