Пришел даже человек-паук, но не она: как проходит заседание по «делу Долиной» в ВС РФ

Певица Лариса Долина не пришла на заседание в Верховном суде России, где рассматривается апелляция по делу о продаже ее столичной квартиры. Что происходит на суде — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не пришла на суд

Причиной судебных споров стала продажа Долиной квартиры за 112 миллионов рублей. После чего певица заявила, что стала жертвой мошенников, которым передала полученные средства. Осознав обман, она через суд добилась возврата недвижимости. В результате Полина Лурье, купившая квартиру у Долиной, осталась и без жилья, и без уплаченных за него денег. 16 декабря проходит заседание ВС РФ, где рассматривается апелляция Лурье.

Интересы Долиной в суде представляет Мария Пухова. Покупательница квартиры также присутствует на заседании со своим адвокатом, но от комментариев воздержалась. Представители артистки ходатайствовали о закрытии заседания для прессы, ссылаясь на необходимость защиты частной жизни певицы, однако суд отклонил эту просьбу.

Адвокат Лурье утверждает, что квартира, ставшая предметом разбирательства, приобреталась не как инвестиция, а для личного проживания. Подчеркивается, что Долина была вменяема и адекватно оценивала ситуацию. Готовность расстаться с квартирой объяснялась планами по приобретению более просторного жилья, о чем свидетельствует обсуждение деталей вывоза мебели. Долина во время сделки признавалась, что ей стало тесно. Кроме того, артистка говорила, что у нее есть еще одна квартира в столице и загородный дом.

Сторона Лурье также настаивает на рыночной стоимости квартиры, приобретенной с учетом торга, и документальном подтверждении передачи денежных средств расписками. Отмечается, что у покупателя не было никаких оснований полагать о возможных психических отклонениях у Долиной, так как сама она это отрицала. Важным аспектом позиции защиты является особое доверие к народной артистке РФ, обусловленное ее известностью и репутацией. Этот фактор, по мнению Лурье, сыграл значительную роль в совершении сделки.

Адвокат Долиной заявила, что певица была уверена в фиктивности сделки, а сейчас готова вернуть средства покупательнице.

В комментариях к трансляции на RuTube пользователи не понимают, почему артистка не может вернуть деньги, ведь как ими распоряжаться после оформления сделки — это ее личное дело, за которое не несет ответственность покупатель. Также Долину подозревают в осознанном обмане.

Пользователи пишут: «Какая разница, кому Долина отдала деньги. После передачи денег, это ее собственность, почитайте практику того же ВС. Она распорядилась со своим имуществом по своему усмотрению, по своей воле»; «Меня больше всего расстраивает, что из-за этой "схемы Долиной" многие семьи остались без жилья»; «Странно, что представитель Долиной сидит рядом с прокурором...», «Я правильно понимаю: задача представителей Долиной признать Лурье недобросовестным покупателем».

