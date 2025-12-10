Прямая линия с Путиным — 2025: когда и где смотреть, куда задавать вопросы

Кремль объявил о начале приема вопросов для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированной на 19 декабря 2025 года. Как задать вопрос и о чем спрашивают россияне — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией, начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет в эфире федеральных телеканалов, в том числе через интернет. Задать вопрос можно уже сейчас через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС по номеру 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере Max. Сбор вопросов открыт с 4 декабря и продлится до конца эфира.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уже сейчас на прямую линию поступает беспрецедентно много вопросов. Он объяснил это высоким интересом граждан к возможности задать вопрос президенту и доступностью соответствующих инструментов. Особенно много вопросов поступает от молодежи и детей в формате видеообращений. Кроме того, Кремль фиксирует гораздо меньше обращений, касающихся прав героев СВО. По словам Пескова, то, что тема ушла из первой тройки вопросов, говорит о хорошо выстроенной системе. Также срочные вопросы в сфере здравоохранения оперативно решаются Минздравом, подчеркнул пресс-секретарь президента.

По состоянию на 10 декабря было собрано более 685 тыс. вопросов, в основном касающихся социальной политики. Все вопросы обрабатываются редакторской группой с использованием искусственного интеллекта. ИИ помогает выделить самые острые обращения, которые затем вручную проверяются специалистами. Песков отметил, что встречается и неточная информация в обращениях граждан, требующая дополнительной проверки. Подготовка к прямой линии продолжается в активном режиме.

