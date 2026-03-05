Пророчества Ванги на 2026 год сбываются? Третья мировая, экономический кризис — что дальше

По данным Daily Star, болгарская прорицательница Ванга, которую часто называют «Нострадамусом Балкан», якобы предсказала серию глобальных потрясений в 2026 году — включая крупную войну и мировые кризисы.

Согласно трактовкам ее пророчеств, в 2026 году может начаться масштабный международный конфликт с участием крупнейших мировых держав, который приведет к серьезной политической нестабильности.

Также в ее предсказаниях фигурирует глобальный экономический кризис, способный вызвать обвал рынков, рост инфляции и валютные потрясения.

Кроме того, Баба Ванга якобы предупреждала о природных катастрофах, которые могут затронуть значительную часть планеты — включая сильные штормы, землетрясения и извержения вулканов.

«2026 год станет периодом серьезных потрясений для мира», — говорится в трактовках ее пророчеств.

Помимо этого, в предсказаниях упоминаются намеки на стремительное развитие «альтернативного» интеллекта, который может радикально изменить повседневную жизнь людей, что может трактоваться как прорыв в сфере искусственного интеллекта. Некоторые интерпретации также утверждают, что в 2026 году человечество может впервые столкнуться с внеземной цивилизацией.