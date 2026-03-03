Проверьте свою аптечку перед беременностью: у трехлетней девочки началось половое созревание из-за маминых таблеток

В Великобритании у трехлетней Фрейи начали проявляться признаки полового созревания, предположительно, это связано с гормональной терапией ее матери, пишет издание The Mirror.

52-летняя Саманта Эшворт из Саутпорта заметила у дочери появление лобковых волос, зачатков груди и резкие перепады настроения. Позже врачи диагностировали у ребенка преждевременное половое созревание — редкое состояние, при котором гормональные изменения начинаются слишком рано.

По словам матери, медики предположили, что причиной могла стать гормональная терапия (ЗГТ), которую она применяла для облегчения симптомов менопаузы. «Теория в том, что гель мог передаваться при объятиях», — рассказала Саманта.

«Это было очень странно. Ее перепады настроения напоминали поведение подростка», — добавила она. Девочка проходила многочисленные обследования и пропускала школу.

Сейчас Фрейе пять лет, она проходит осмотры каждые шесть месяцев. «Меня ни разу не предупредили, что нужно избегать контакта с ребенком после нанесения геля», — делится историей Саманта, чтобы предупредить других женщин.