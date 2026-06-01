Долина выиграла $200 в казино

Народная артистка России Лариса Долина в недавнем интервью поделилась историей, которая могла бы изменить ее жизнь, но не изменила. Речь идет об азартных играх.

Как пишет NEWS.ru, однажды в Лас-Вегасе исполнительница хита «Погода в доме» выиграла $200 в казино. Однако этот случай не вызвал у нее желания продолжать.

«Меня совершенно не будоражат азартные игры», — поделилась Долина.

Накануне артистка также затронула болезненную тему — скандал с продажей квартиры в Хамовниках, который долгое время обсуждался в прессе. Лариса Александровна заявила, что простила всех, кто ее критиковал.

Несмотря на пережитые трудности, Долина строит планы на будущее: она ведет переговоры о создании фильма или сериала, посвященного ее жизни. Помимо музыки, певица активно участвует в театральных постановках.

Ранее певица Лариса Долина рассказала о перенесенной на спине операции.