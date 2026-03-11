Путают части тела и пациентов: в больницах Великобритании зафиксировали десятки шокирующих ошибок

В больницах британского графства Кент за последние пять лет зафиксировали не менее 20 случаев операций на неправильной части тела или даже на другом пациенте, пишет Daily Star.

Такие инциденты в медицине называют «never events» («ошибка, которой не должно быть») — это серьезные ошибки, которые считаются полностью предотвратимыми при соблюдении всех процедур безопасности.

Согласно полученным по запросу данным, два пациента получили инъекции в неправильный глаз в больницах Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust. Оба случая привели к ухудшению здоровья больного.

В том же медучреждении также зарегистрировали еще несколько операций не на той стороне тела — включая ошибочный нервный блок и биопсии, взятые не с той стороны.

Еще 14 подобных случаев зафиксировали в East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust. Среди них — удаление неправильного зуба, биопсии не той кожной опухоли и даже процедуры, проведенные не тому пациенту.

Например, в марте 2021 года одному пациенту сделали эндоскопическую процедуру, которая предназначалась другому человеку. В сентябре 2022 года другой пациент по ошибке прошел биопсию.

В больницах заявили, что подобные случаи редки, но каждый инцидент тщательно расследуется, чтобы предотвратить повторение ошибок.