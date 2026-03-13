Рак поджелудочной унес жизни их родителей: сестры назвали неочевидные симптомы болезни

Две сестры из Великобритании рассказали, как рак поджелудочной железы унес жизни их матери и отца, и призвали людей внимательнее относиться к ранним симптомам болезни, пишет Daily Mail.

Их мать, бывшая медсестра Сьюзен Смит, умерла в 2012 году в возрасте 55 лет после того, как долго жаловалась на проблемы с желудком и пищеварением. Позже врачи обнаружили опухоль в головке поджелудочной железы, которая уже распространилась на желчные протоки.

Среди симптомов, которые появились у нее перед диагнозом, были сильная жажда, изжога, боли в животе, тошнота и изменения в работе кишечника. Позже у женщины появилась желтуха — пожелтели кожа и белки глаз.

Спустя годы похожая трагедия произошла и с их отцом Ричардом, который умер в 2023 году после трехмесячной борьбы с тем же заболеванием.

Рак поджелудочной считается одним из самых опасных видов рака, поскольку на ранних стадиях почти не вызывает симптомов. По статистике, только каждый четвертый пациент живет более года после постановки диагноза.

Сестры призывают людей знать тревожные признаки болезни — боль в животе или спине, необъяснимую потерю веса, проблемы с пищеварением и желтуху — и обращаться к врачу при первых подозрениях.