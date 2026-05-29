Ребенок хлопает дверью и молчит? Летом тревожные сигналы в поведении детей видны особенно ясно

Летние каникулы дают семье больше времени вместе, но именно в этот спокойный период родители могут заметить то, что во время школьной суеты легко пропустить, пишет Florida Today. Психолог Анжелика Вашингтон предупреждает: дети не всегда могут прямо сказать, что им плохо, поэтому часто показывают это поведением.

Первый сигнал — резкие изменения в общении. Ребенок может начать говорить слишком много, будто выплескивая все сразу, или, наоборот, замкнуться и почти перестать делиться. В такой момент важно создать безопасную атмосферу, где чувства можно назвать без страха наказания.

Второй признак — вспышки злости. Агрессия иногда скрывает грусть, ревность, стыд или разочарование. Помочь может простой способ разрядки: достаточно обнять ребенка, показать ему, что вас не отталкивает даже такое мрачное состояние и вы примите его даже раздраженного и раздосадованного.

Третий тревожный знак — плохой сон: ночные пробуждения, кошмары, трудности с засыпанием. Перед сном лучше приглушить свет, включить спокойную музыку, — также подойдет любая творческая активность, главное, чтобы это было что-то спокойное и «разгружающее», но не бесконечное листание ленты в соцсетях.

Четвертый сигнал — изменение аппетита. Стресс может вызывать тошноту, боль в животе или потерю интереса к еде.

И наконец, отказ от любимых занятий. Если ребенок бросает спорт, игры или друзей, это может быть не лень, а усталость. Главное — не давить, а спокойно спросить, что с ним происходит.