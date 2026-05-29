Редкая Луна на рассвете раз в 40 лет — ее можно будет увидеть в эти выходные

В эти выходные любителей небесной красоты ждет редкое зрелище — голубая микролуна, пишет Parade. Пик полнолуния наступит утром 31 мая в 11:45 по московскому времени, но невооруженным глазом Луна будет выглядеть полной с вечера пятницы до вечера субботы.

Редкость здесь двойная. Во-первых, это голубая Луна — так называют второе полнолуние в одном календарном месяце. Первое было 1 мая, второе придется на 31-е. Несмотря на название, синей Луна не станет: у горизонта она может казаться золотистой или оранжевой, а выше в небе будет обычной ярко-белой.

Во-вторых, это микролуна — противоположность суперлуны. Луна окажется дальше от Земли, чем обычно, примерно в 406 000 км. Поэтому она будет выглядеть примерно на 6% меньше и на 10% тусклее обычного полнолуния, хотя на глаз разницу заметят не все.

Такое сочетание в следующий раз повторится только 31 декабря 2066 года.

В Южном полушарии зрителям повезет еще больше: в Аргентине, Чили, Новой Зеландии, восточной Австралии и некоторых других регионах Луна на несколько минут закроет яркую красную звезду Антарес. Это явление называется покрытием.

Для наблюдения не нужны телескопы: достаточно ясного неба и места подальше от городских огней.