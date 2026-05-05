Более 100 единиц новой спецтехники поступило на баланс муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья за апрель

В Московской области активно продолжается обновление автопарка коммунальной техники: в апреле на баланс муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) региона поступило 107 единиц новой спецтехники от заводов‐изготовителей. Это важный шаг в повышении эффективности содержания дворов и общественных пространств Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольшее количество спецтранспорта получили: Луховицы, Люберцы и Солнечногорск — по 7 единиц, Лотошино и Сергиево‐Посадский округ — по 6 единиц. Часть машин уже вышла на линию и задействована в работах по уборке и благоустройству, остальные проходят подготовку к эксплуатации.

В рамках федеральной программы льготного лизинга регион планирует расширить автопарк еще на 222 единицы спецтехники разных видов. В поставку войдут 99 тракторов, 45 современных вакуумных пылесосов, 59 экскаваторов‐погрузчиков, 19 автогрейдеров.

Новая техника существенно расширяет возможности коммунальных служб. Тракторы помогают оперативно решать широкий спектр задач — от благоустройства до ликвидации последствий непогоды. Вакуумные пылесосы позволяют поддерживать чистоту на пешеходных зонах и в парках даже в условиях высокой нагрузки. Экскаваторы‐погрузчики ускоряют выполнение земляных и погрузочных работ, а автогрейдеры обеспечивают качественное содержание дорожной сети.

