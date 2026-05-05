В День космонавтики штат пополнился: в самом большом розарии Подмосковья появились пушистые стражи

В крупнейшем розарии Московской области, где ежегодно выращивают более 33,5 миллиона роз, появились необычные сотрудники. Эти работники не носят специальную униформу, не получают заработную плату и не пишут заявлений на отпуск. Однако они трудятся круглосуточно и с полной самоотдачей. Речь идет о хвостатых охранниках — котах, которые превратились в главное биологическое оружие против грызунов в местном тепличном комплексе, сообщил REGIONS.

Пять взрослых усатых специалистов и пятеро маленьких котят теперь патрулируют огромную территорию. Общая площадь теплиц, которые они контролируют, составляет 24 гектара. Объекты расположены в двух городах — Раменском и Дмитрове.

Идея внедрить в штат «мурлыкающих спецов» принадлежит местным агрономам. До этого они долгое время пытались бороться с мышами традиционными методами, но грызуны оказались слишком умными и быстро адаптировались к отработанным схемам.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Ольга Стаферова ]

Пушистая команда стражей уже обзавелась своими звездами и именами. Особо выделяются кот по кличке Леня, а также кошки с выразительными именами Лапа, Буся, Гуся и Белка. В День космонавтики, который в текущем году совпал с праздником Пасхи, личный состав хвостатого подразделения неожиданно пополнился: Белка принесла потомство — сразу пятерых жизнерадостных котят.

«Мышь является очень умным, адаптивным грызуном, — рассказывает агроном-агрохимик Артем Самосюк. — Любые ловушки для нее быстро становятся узнаваемыми, и их эффективность резко падает со временем. Коты — отличные хищники, у которых инстинкт охотника работает на максимум. Они отлавливают мышей в самых укромных местах и тем самым приносят огромную пользу предприятию, выполняя свою биологическую функцию и спасая розы от грызунов».

Эффективность примененной методики очевидна. Коты успешно справляются с обязанностями по охране тепличного хозяйства от непрошеных гостей-грызунов. Однако польза от их присутствия не ограничивается исключительно ловлей мышей. Важным побочным эффектом стало то, что животные создают на предприятии особую атмосферу уюта, тепла и домашнего покоя.

