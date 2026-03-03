Роналду бежит из Саудовской Аравии: его частный джет на €70 млн. улетел в Мадрид

Частный самолет Криштиану Роналду стоимостью €70 млн. покинул Саудовскую Аравию и направился в Мадрид на фоне обострения конфликта в регионе, пишет издание Daily Mail.

По данным сервисов отслеживания рейсов, Bombardier Global Express 6500 вылетел из Эр-Рияда около 20:00 и приземлился в столице Испании почти в час ночи, совершив перелет продолжительностью около семи часов. Маршрут пролегал через Египет и Средиземное море.

Ранее сообщалось о дроновых ударах по объектам в Эр-Рияде, включая территорию посольства США. Госдепартамент призвал американцев покинуть ряд стран Ближнего Востока из-за рисков безопасности, а часть рейсов в саудовскую столицу была отменена или развернута.

41-летний нападающий «Аль-Насра», зарабатывающий около €560 тыс. в день, живет в Эр-Рияде с партнершей Джорджиной Родригес и пятью детьми. Недавно он получил травму в матче и временно не выходит на поле.

Официальных заявлений о том, покинул ли футболист страну лично, пока не поступало.