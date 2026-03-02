С улыбкой на поиски жертв: в Шотландии ловят мужчину, который гуляет по улицам с двумя ножами — пострадавшие уже есть

В Эдинбурге вооруженные полицейские окружили высотный дом Cobbinshaw House в районе Колдер после сообщений о мужчине с двумя ножами, пишет издание Daily Star. Инцидент произошел утром около 8:25. Личность мужчины устанавливается.

По словам очевидцев, подозреваемый разгуливал по району с лезвиями, повредил местный магазин и ранил двух человек. Пострадавших доставили в Королевский госпиталь Эдинбурга. На месте работали не менее десяти полицейских машин, пожарные расчеты и несколько бригад скорой помощи.

Жители утверждают, что мужчина появился в окне многоэтажки и «улыбался толпе», после чего полиция оттеснила людей от здания. Также сообщается, что близлежащие школы и детские сады были временно закрыты, а старшая школа Wester Hailes перешла в режим изоляции.

Главный инспектор Скотт Кеннеди заявил, что инцидент «локализован» и не рассматривается как связанный с терроризмом. Полиция продолжает расследование и просит свидетелей обращаться по номеру 101.